شاهد: القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال في جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها للقوات والآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب إن المشاهد التي نشرتها اليوم الاثنين، هي لـ”التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محور التوغل شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة”.

ونشرت مقطعًا مصورًا تضمن استهداف مقاتليها لعدد من آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد لحظة إصابة الآليات بشكل مباشر، ولحظة سحبها من موقعها من قبل الجيش بعد تعطلها، كما نشرت القسام مشاهد لبقايا الآليات التي تم قصفها.

وفي جباليا أيضًا قصفت القسام منزلًا تحصن فيه جنود إسرائيليين وأصابت مكان وجودهم بشكل مباشر.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب القطاع وشماله، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على العدوان الغاشم الذي شنه جيش الاحتلال برًّا وبحرًا وجوًّا، فضلًا عن فرض حصار مشدَّد على القطاع واحتلال معبر رفح، المنفذ الحدودي الوحيد مع مصر.

وعلى الجانب المقابل تواصل إسرائيل منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن حرب مدمرة على غزة، ارتكبت خلال الكثير من المجازر، وخلفت حتى أمس الأحد، 35 ألفًا و456 شهيدًا، و79 ألفًا 476 مصابًا، غالبيتهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

كما تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.