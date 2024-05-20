شهداء الأقصى تقصف آلية للاحتلال وتشتبك مع جنوده في جباليا (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة (فتح)، مشاهد من استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية متوغلة في غزة.

ونشرت الكتائب، مساء الأحد، مشاهد من استهداف ميركافا إسرائيلية بقذيفة “آر بي جي” (RPG) في محور التقدم شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد الآلية الإسرائيلية من قبل مقاتلي الكتائب، قبل استهدافها بالقذيفة، وأكدت الكتائب إصابتها بشكل مباشر.

كتائب شهداء الأقصى : مشاهد من استهداف آلية لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات في مخيم جباليا pic.twitter.com/f4VEM66dEF — Osama Dmour (@OsamaDmour5) May 19, 2024

ونفذت الكتائب، وفقًا لعدد من البيانات المقتضبة، سلسلة من العمليات ضد القوات والآليات الإسرائيلية المتوغلة في جباليا.

وقالت إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية” بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال في محور التقدم خلف مسجد عماد عقل شرق مخيم جباليا، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وفي عملية مشتركة مع كتائب الشهيد عمر القاسم وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، قالت كتائب شهداء الأقصى إنهم قصفوا بصواريخ “سي5 كي” (C5k) حشود جنود وآليات الاحتلال في موقع المبحوح العسكري شرق مخيم جباليا.

وفي بيان مقتضب، أعلنت الكتائب التابعة لحركة فتح، قصف مقر عمليات لقوات الاحتلال شرق مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب القطاع وشماله، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على العدوان الغاشم الذي شنّه جيش الاحتلال برًّا وبحرًا وجوًّا، فضلًا عن فرض حصار مشدَّد على القطاع واحتلال معبر رفح، المنفذ الحدودي الوحيد مع مصر.