محاولة اختراق لأكبر شركات التوطين والبناء الإسرائيلية

نشر موقع صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، أمس الأحد، أن خوادم وحواسيب شركة “عميجور” الإسرائيلية قد تعرضت لمحاولة اختراق من قراصنة إنترنت مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وذكر الموقع أن مجموعة القراصنة قد أعلنت عبر قناة خاصة بها على تطبيق تليغرام يوم الخميس الماضي أنها قد تمكنت من اقتحام حواسيب الشركة، وسرقة معلومات جمة منها.

وذكرت المجموعة أنها تمكنت من سرقة بيانات سرية يبلغ حجمها 500 غيغابايت.

من جهتها، ادعت الشركة أنها قد تعرضت بالفعل لمحاولة اختراق صباح 16 مايو/أيار من قبل إحدى المجموعات التابعة لحركة حماس، على حد قولها.

وأضافت أن منظومات الدفاع السيبراني صدت الهجوم ولم تنجح محاولة سرقة البيانات من خوادمها.

وقد نفت سلطة الدفاع السيبراني الإسرائيلية وجود أي معلومات لديها عن الموضوع، وقالت إنها لم تصلها إحاطات من الشركة.

يذكر أن شركة “عميجور لإدارة الأصول” هي شركة تابعة للوكالة اليهودية، وهي مختصة بإدارة أملاك وعقارات ومباني الوكالة التي أُنشئت بأموال التبرعات، ولديها عقارات في جميع أرجاء فلسطين المحتلة، وتعد الشركة الثانية من حيث الحجم في مجال الإسكان الشعبي.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تملك معلومات حساسة، وقالت الشركة إن المهاجمين قد نجحوا في تحويل الصفحة الرئيسية للشركة إلى صفحة إنترنت أخرى تحمل “رسائل احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين”.