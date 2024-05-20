وزير خارجية تركيا: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء للضمير الإنساني من خلال المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق، اليوم الاثنين، أن “إسرائيل من خلال بحثها عن النصر الكامل، تجر المنطقة بأكملها إلى الحرب”.

وانتقد فيدان الدول الداعمة لإسرائيل قائلا “ندين من كانوا شركاء في هذه الجريمة ويحاضرون للآخرين باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وأشار فيدان إلى أنه بحث مع نظيره الباكستاني، التطورات الإقليمية والدولية ولا سيما التطورات في قطاع غزة.

وبحسب فيدان تبادل الجانبان الأفكار حول الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع، مشددًا على أن التنسيق بين تركيا وباكستان سيستمر في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وفي مختلف المنصات الدولية.

وأكد فيدان أنهم سيستخدمون كافة السبل الدبلوماسية وسيبذلون ما بوسعهم من أجل وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وقال إنه “لو لم يكن خلف إسرائيل دعم سياسي وعسكري لا يمكنها مواصلة هذه الحرب”.

وجدّد دعوته إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب الدول التي تدافع عن جرائم إسرائيل بالعدول عن خطئها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، ارتكبت خلال الكثير من المجازر، وخلّفت حتى أمس الأحد، 35 ألفًا و456 شهيدًا، و79 ألفًا 476 مصابًا، غالبيتهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.