أمريكا.. خريجون بجامعة ييل ينسحبون من حفل التخرج رفضا للحرب على غزة (فيديو)

انسحب عشرات من الخريجين من حفل بجامعة ييل الأمريكية أمس الاثنين، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

ويحتج الطلاب أيضا على العلاقات المالية بين الجامعة وشركات تصنيع أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن طريقة تعامل الجامعة مع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين.

بدأ الانسحاب عندما شرع بيتر سالوفي رئيس جامعة ييل في الإعلان عن العرض التقليدي للمرشحين للحصول على الدرجات العلمية لكل كلية بحضور آلاف الخريجين الذين كانوا يرتدون قبعات وعباءات التخرج.

ووقف ما لا يقل عن 150 طالبا كانوا يجلسون بالقرب من مقدمة المسرح وأداروا ظهورهم له وخرجوا من الحفل عبر إحدى البوابات.

Students at #Yale University in America leave their graduation waving the Palestinian flag and chanting "we will not stop, we will not rest!” pic.twitter.com/KOO4DQ18sj — Gaza Under Attack_🇵🇸 (@Palestine001_) May 21, 2024

لا تستثمروا في الحرب

وحمل العديد من المحتجين لافتات صغيرة عليها شعارات مثل “الكتب لا القنابل” و”لا تستثمروا في الحرب”. وارتدى بعضهم قفازات مطاطية حمراء ترمز إلى الأيدي الملطخة بالدماء.

وكُتب على لافتات أخرى “أسقطوا التهم” و”احموا حرية التعبير” في إشارة إلى 45 شخصا اعتقلوا في حملة قمع نفذتها الشرطة الشهر الماضي استهدفت المظاهرات داخل وحول حرم نيو هيفن بولاية كونيتيكت.

وأثار الانسحاب عاصفة من هتافات التشجيع من طلاب آخرين داخل الحرم.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات في العديد من دول العالم -بينها جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية- احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارات الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما طالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي.