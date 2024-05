أمريكا.. خريجون بجامعة ييل ينسحبون من حفل التخرج رفضا للحرب على غزة (فيديو)

انسحب عشرات من الخريجين من حفل بجامعة ييل الأمريكية أمس الاثنين، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

ويحتج الطلاب أيضا على العلاقات المالية بين الجامعة وشركات تصنيع أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن طريقة تعامل الجامعة مع المظاهرات المناصرة للفلسطينيين.

بدأ الانسحاب عندما شرع بيتر سالوفي رئيس جامعة ييل في الإعلان عن العرض التقليدي للمرشحين للحصول على الدرجات العلمية لكل كلية بحضور آلاف الخريجين الذين كانوا يرتدون قبعات وعباءات التخرج.

ووقف ما لا يقل عن 150 طالبا كانوا يجلسون بالقرب من مقدمة المسرح وأداروا ظهورهم له وخرجوا من الحفل عبر إحدى البوابات.

