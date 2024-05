الشرطة تزيل بالقوة مخيما مؤيدا لفلسطين في جامعة ميشيغان الأمريكية (فيديو)

أزالت الشرطة الأمريكية بالقوة، الثلاثاء، مخيما أقامه طلبة مؤيدون لفلسطين في حرم جامعة ميشيغان، منذ 22 إبريل/نيسان الماضي.

ويطالب الطلبة المحتجون بوقف الجامعة تعاونها مع إسرائيل وإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت رئيسة الجامعة سانتا أونو في بيان أن المتظاهرين رفضوا الامتثال لطلب إزالة مخاطر الحرائق، وهو ما قالت إنه “أجبر الجامعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأضافت “ضمان أن الحرم الجامعي آمن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وزوار الجامعة والمتظاهرين، يُعَد مصدر قلق بالغ”، مشيرة إلى أن الجامعة وفّرت الأمن على مدار 24 ساعة للمخيم خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

BREAKING: Police pepper spray students peacefully camping for Gaza at the University of Michigan.

وتذرعت أونو بأنه “بعد التفتيش في 17 مايو (أيار) الجاري، توصل فريق الإطفاء إلى احتمال حدوث حريق يؤدي إلى خسائر كارثية في الأرواح، وطلب على إثره من المعتصمين إزالة حواجز المخيم الخارجية والامتناع عن التحميل الزائد على مصادر الطاقة، والتوقف عن استخدام اللهب المكشوف”.

وتابعت “المتظاهرون رفضوا الانصياع لهذه الطلبات، مما اضطر الجامعة إلى اتخاذ إجراء، وهذا الصباح قمنا بإزالة المخيم”.

ورحّبت أونو بالمحتجين “ما دامت هذه الاحتجاجات لا تنتهك حقوق الآخرين، وتتوافق مع سياسات الجامعة التي تهدف إلى ضمان سلامة مجتمعها”.

وأكدت أنه “لا مكان للعنف أو الترهيب في جامعة ميشيغان، لن نتسامح مع مثل هذا السلوك، وسيتم محاسبة الأفراد”.

I’m at the University of Michigan Diag for @freep, where university police recently cleared out an encampment that called for divestment from entities supporting Israeli attacks in Gaza.

Now only garbage trucks, U-Hauls and police pic.twitter.com/dBl5BijmAv

— Dave Boucher (@Dave_Boucher1) May 21, 2024