بعبوة شواظ.. القسام تستهدف “ميركافا” إسرائيلية وتدك تجمعات الاحتلال شرقي رفح (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لاستهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف تجمعات جنوده في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشرت “القسام” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عبر منصة “تلغرام”، مشاهد لما قالت إنه “لعملية استهداف دبابة (ميركافا) بعبوة شواظ – العمل الفدائي – ودك جنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وأظهرت المشاهد لحظة استهداف أحد مقاتلي “القسام” لدبابة “ميركافا” من مسافة قريبة عبر استخدام عبوة شواظ (العمل الفدائي).

كما أظهرت المشاهد لحظات قصف جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرقي رفح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “القسام” أنها استهدفت قوة إسرائيلية بقذيفة تي بي جي (TBG) وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وفي بيان عبر قناتها على تليغرام قالت الكتائب “بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر، قالت القسام “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة”.

وأضافت في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105”.

كما أعلنت الكتائب أنها استهدفت مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.