القسام تستهدف قوات الاحتلال ودباباته بالقذائف في غزة (فيديو)

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إنها استهدفت قوة إسرائيلية بقذيفة تي بي جي (TBG) وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وفي بيان عبر قناتها على تليغرام قالت الكتائب “بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة”.

وأضافت في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105”.

كما أعلنت الكتائب أنها استهدفت مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصديها لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في قطاع غزة، وأعلنت الفصائل في بياناتها، تنفيذ العديد من العمليات ضد جنود الاحتلال وآلياته في مناطق مختلفة من القطاع.