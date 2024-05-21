بسبب مخاوف أمنية.. إقامة مباراة بين اسكتلندا وإسرائيل بدون جماهير

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة مباراة منتخب السيدات أمام نظيره الإسرائيلي في تصفيات بطولة أوروبا 2025، بدون جماهير، بسبب إمكانية حدوث اضطرابات مخطط لها.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي “نظرا لمعلومات استخباراتية محدَّثة، وبعد مشاورات أمنية مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية، يؤسف الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم أن يؤكد أن المباراة القادمة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 بين اسكتلندا وإسرائيل في هامبدن بارك في 31 من مايو (أيار) ستقام خلف أبواب مغلقة”.

وأكد البيان أن المباراة خارج الأرض (الإياب)، المقرر إقامتها في المجر يوم 4 من يونيو/حزيران، ستقام أيضا خلف أبواب مغلقة.

وأضاف “تم تنبيه فريق عمليات الاستاد إلى احتمال حدوث اضطرابات مخطط لها في المباراة، ونتيجة لذلك ليس لدينا خيار سوى لعب المباراة بدون حضور المشجعين”.

ووفقا للبيان، فقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير استرداد تلقائي وكامل للمشجعين الذين اشتروا بالفعل تذاكر لهذه المباراة.

واختتم “نعتذر عن أي إزعاج سبَّبه القرار، ولكن سلامة المشجعين واللاعبين وموظفي الفريق والمسؤولين لها أهمية قصوى”.

وتأتي هذه القرارات بخوض تلك المباريات بدون جماهير وسط توقعات بحدوث احتجاجات من الجماهير الاسكتلندية داخل المدرجات على الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على غزة.