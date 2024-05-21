شاهد: أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية في اليوم الـ227 للحرب على غزة

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 227 للحرب على القطاع.

وأعلنت فصائل المقاومة في بيانات منفصلة، الاثنين، تنفيذ العديد من العمليات ضد جنود الاحتلال وآلياته في مواقع عدة داخل قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العمليات التي أعلنتها فصائل المقاومة:

كتائب الشهيد عز الدين القسام

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا مصورا لإطلاق صاروخ (سام 7) باتجاه مروحية للاحتلال من طراز (أباتشي) شرق مدينة جباليا شمالي القطاع.

كما نشرت أيضا مقطعا مصورا لقنص جندي في محور التقدم شمال شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام تنفيذ العمليات التالية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية:

دك قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

كما نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا للاشتباك مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التوغل شرق مدينة جباليا.

ونشرت كتائب القسام أيضا، مقطعا مصورا لعملية مشتركة مع سرايا القدس لاستهداف دبابتي (ميركافا) بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي“، قصف مغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من إطلاق رشقات صاروخية تجاه سديروت من شمالي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس عن تنفيذ العمليات التالية ضد قوات الاحتلال:

تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة راجلة في شرق رفح ووابل من قنابل (برق) المقذوفة المضادة للأفراد، مما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

قصف تجمع لآليات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون.

الاشتباك مع قوة راجلة ترافقها ناقلة جند قرب مسجد الشهيد عماد عقل بمخيم جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما نشرت سرايا القدس مقطعا مصورا لعملية “قنص قناص” متمركز في أحد المباني شرق مخيم جباليا.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من عملية مشتركة مع كتائب القسام لقصف جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شرق مدينة رفح.

كما نشرت سرايا القدس أيضا مقطعا مصورا لطائرات مسيرة خاصة بقوات الاحتلال، والتي سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

كتائب شهداء الأقصى

نشرت كتائب شهداء الأقصى، مقطعا مصورا لقصف تموضع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى من نوع (107).

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن تنفيذ العمليات التالية ضد قوات الاحتلال: