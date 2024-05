شاهد: إسرائيل تصادر معدات “أسوشيتد برس” قرب غزة.. والبيت الأبيض يعلق

أكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوبي إسرائيل لتغطية الأحداث في قطاع غزة، مستندة في ذلك إلى قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة بالصور.

وقالت الوكالة في بيان “تدين أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإيقاف بثنا المباشر الطويل الأمد”.

ونددت الوكالة الأمريكية بـ”الاستخدام التعسفي” لقانون البث التدفقي الأجنبي الجديد في إسرائيل الذي يحظر تقديم صور لقناة الجزيرة.

وحسب الوكالة، فقد صادرت السلطات الإسرائيلية الكاميرا ومعدات البث الخاصة بها.

وأضافت في بيانها “نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من استئناف البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف من وسائل الإعلام في العالم”.

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن قناة الجزيرة كانت من بين آلاف العملاء الذين يحصلون منها على خدمة البث المباشر.

وقالت إن مسؤولين من وزارة الاتصالات الإسرائيلية وصلوا إلى موقع وكالة أسوشيتد برس في بلدة سديروت جنوبي إسرائيل بعد ظهر الثلاثاء، وصادروا المعدات.

BREAKING: Israeli officials seize AP equipment and take down live shot of northern Gaza, citing new media law. https://t.co/EcxMVtrWA6

— The Associated Press (@AP) May 21, 2024