فيديو جديد عن قرب للحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني (شاهد)

أظهر فيديو جديد متداوَل لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي الفيديو يأتي المصور من بعيد، ويلتقط صورا تُظهر أثار حريق في قطع الطائرة المحطمة، ويخفي ما بدا أنها جثث لراكبي الطائرة.

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان بمشاركة الرئيس إلهام علييف.

واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024