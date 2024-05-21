سياسة

فيديو جديد عن قرب للحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني (شاهد)

لحظة العثور على حطام طائرة إبراهيم رئيسي (الفرنسية)
21/5/2024-|آخر تحديث: 21/5/202412:47 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر فيديو جديد متداوَل لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي الفيديو يأتي المصور من بعيد، ويلتقط صورا تُظهر أثار حريق في قطع الطائرة المحطمة، ويخفي ما بدا أنها جثث لراكبي الطائرة.

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان بمشاركة الرئيس إلهام علييف.

واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

وتوفي في الحادث بجانب الرئيس ووزير خارجيته كل من محافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي