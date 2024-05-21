كريم خان: قادة أبلغوني أن الجنائية الدولية أنشئت لإفريقيا وأمثال بوتين وليس للغرب وحلفائه (فيديو)

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، عن تلقيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة “أنشئت من أجل إفريقيا والبلطجية مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه”.

والاثنين، أعلن خان سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حركة حماس، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

وقال خان في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية “تحدّث معي بعض القادة المنتخبين وكانوا صريحين للغاية، وقال لي أحد كبار القادة: هذه المحكمة بُنيت لإفريقيا وللبلطجية مثل بوتين”.

كريم خان: قادة أبلغوني أن #المحكمة_الجنائية_الدولية أُنشئت لأفريقيا وأمثال بوتين وليس للغرب وحلفائه

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وانتقد خان تلك التصرفات قائلا “الأمور لا تسير على هذا النحو، يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة: خذ ما تستطيع وما تريد، وافعل ما شئت”.

وأضاف أن التهم الموجَّهة إلى نتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع وسيلة للحرب من خلال منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

وتابع “لا أحد فوق القانون”، مشيرا إلى أنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية “فلهم الحرية في الطعن في اختصاصها أمام قضاة المحكمة”.