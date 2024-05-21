وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نعترف بسلطة الجنائية الدولية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها.

ويعد هذا هو أول تعقيب من غالانت على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

وزعم غالانت في منشور على منصة إكس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيل لها في أي صراع مسلح، على حد قوله.

وأضاف “بصفتي وزيرا للدفاع، فإنني أدعم وأعزز جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن شعب إسرائيل ويؤدون الحق والالتزام العميق بالدفاع عن أنفسنا بأنفسنا”.

وفي هذا السياق، أشار غالانت في منشوره إلى أن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها، واعتبر أنه “يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، رفضا قاطعا”.

تأتي تصريحات غالانت ضمن سلسلة من المواقف الإسرائيلية الرسمية الرافضة لطلب المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر مدعيها بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية، أمس الاثنين، السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وتضمنت الجرائم الموجهة لنتنياهو وغالانت، استخدام تجويع المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، والتسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة، والقتل العمد، وتوجيه الهجمات عمدًا إلى السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب، والإبادة والقتل.