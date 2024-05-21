وصفوه بأنه “مجرم حرب”.. ناشطون يقاطعون شهادة بلينكن أمام جلسة استماع بالكونغرس (فيديو)

قاطع ناشطون شهادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام جلسة استماع بالكونغرس، ووصفوه بأنه “مجرم حرب” ومسؤول عن آلاف الضحايا في غزة.

وخلال البث المباشر للجلسة، قاطع ناشطون بلينكن وذكّروه بالطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب (6 سنوات) التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع عائلتها في سيارتهم أثناء النزوح.

وقال متظاهر موجها كلامه إلى وزير الخارجية الأمريكي “بلينكن، سوف يذكرك الناس بأنك جزار غزة!”.

وصرخت متظاهرة أخرى “بلينكن مجرم حرب! إنه مجرم حرب! دماء 40 ألف فلسطيني تلطخ يديه!”

وأبعدت الشرطة الموجودة في المكان عددا من المحتجين على حرب غزة إثر مقاطعة شهادة وزير الخارجية الأمريكي، واعتقلت عددا آخر.

وخلال شهادته، اعترف بلينكن بأن “إسرائيل تصرفت بشكل غير متوافق مع القانون الدولي في بعض الحالات، ونحقق في ذلك”.

وقال “لا شك أن هناك معاناة كبيرة لسكان غزة بسبب نقص المساعدات، ونعمل على توفيرها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

وفي الوقت ذاته، رأى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت خاطئ، وقال إنه “يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن”.