إصابة 24 جنديا إسرائيليا خلال يوم واحد في معارك غزة

أظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 25 جنديا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 24 بمعارك قطاع غزة.

وحسب معطيات نشرها جيش الاحتلال على موقعه، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3568 ارتفاعا من 3543 أمس الثلاثاء، وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 25 جنديا.

وتشير البيانات إلى أن 24 من هؤلاء الجنود أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة التي بدأت في 27 من أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى وصول عدد الجرحى بالمعارك البرية إلى 1776 ارتفاعا من 1752 يوم أمس، ويُرجَّح أن يكون الجندي الإضافي قد جُرح قرب الحدود اللبنانية.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، فإن الجنود الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات منهم 29 بحالة خطرة و171 بحالة متوسطة و59 بحالة طفيفة.

وطبقا للبيانات، فإن 631 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر بينهم 282 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلّفت حتى الأربعاء 35709 شهداء و79990 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد أعلنت، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب غرب مدينة غزة.

كما أعلنت تمكن مقاتليها من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية شمال بيت حانون شمالي القطاع.

وفي بيان آخر، أعلنت القسام تمكن مقاتليها من قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة.