اعتقالات خلال احتجاجات داخل مبنى الكونغرس أثناء جلسة استماع لبلينكن (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عددا من المحتجين المؤيدين لفلسطين داخل مبنى الكونغرس أثناء جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

واحتجت المجموعة على كلمة بلينكن أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بشأن الدبلوماسية الأمريكية والتحديات العالمية وطلب الموازنة لعام 2025.

وأظهر مقطع مصور أفراد الشرطة وهم يُخرجون المحتجين عنوة من القاعة ثم يقومون بتقييد أيديهم من الخلف واعتقالهم.

وخلال كلمة بلينكن، وقف أحد الموجودين في القاعة حاملًا علم فلسطين، وقال “هند رجب التي قتلتها إسرائيل كانت تبلغ من العمر 6 سنوات. بلينكن، ستُذكر بأنك جزار غزة. ستُذكر قاتلًا للفلسطينيين الأبرياء”.

واستشهدت الطفلة الفلسطينية هند رجب برصاص جيش الاحتلال بعد أن كانت الناجية الوحيدة من نيران الدبابات الإسرائيلية على السيارة التي هربت فيها مع 6 من أقربائها.

ونُشرت مكالمتها الهاتفية الطارئة التي استمرت 3 ساعات مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث قالت للمراسل “أنا خائفة للغاية، من فضلك تعال.. تعال وخذني من فضلك، هل ستأتي؟”.

مجرم حرب

وأثناء إخراج الشرطة لمحتجة خارج القاعة، رفعت لافتة عليها عبارة “مجرم حرب”، ورددت هتاف “بلينكن أنت مجرم حرب”.

كما ارتدى بعض المحتجين ملابس كُتب عليها شعارات تضامن مع فلسطين وإدانة للحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفع المحتجون أيديهم بعد طلائها باللون الأحمر في وجه بلينكن، إشارة إلى دماء الشهداء في قطاع غزة.

واضطر بلينكن إلى التزام الصمت خلال 3 احتجاجات وقعت أثناء كلمته، ليتابع بعدها.