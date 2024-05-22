الاحتلال ينشر لواء خامسا ويوسع توغله في رفح

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، توغله بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتقدم غربا مسافة 1.5 كيلومتر على طول محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية، تحت غطاء ناري كثيف.

وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال وسّع نطاق توغله في محور فيلادلفيا ليصل غربًا إلى حدود “مخيم يبنا” و”منطقة العبد جبر” جنوب وسط رفح تحت قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف.

وبهذا التقدم تكون قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وصلت إلى نصف محور فيلادلفيا.

وجاء تقدم الآليات الإسرائيلية في الأحياء المحاذية للحدود المصرية على محور فيلادلفيا، دون أن تتقدم في مناطق شمال المدينة.

وكانت القوات الإسرائيلية تتمركز في المناطق الشرقية والوسطى لرفح وصولا إلى أحياء التنور والسلام والجنينة والأطراف الجنوبية لحي البرازيل ومنطقة شارع جورج.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر اللواء “ناحال” في رفح لينضم إلى الفرقة الـ162 التي تجتاح المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، منذ مطلع الشهر الجاري.

و”ناحال” هو اللواء الخامس الذي يعمل في رفح بعد الألوية 401 وجفعاتي وكوماندو والنقب، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال الجيش إنه ينفذ الآن عمليات عسكرية في كل من حي “البرازيل” و”الشابورة” في رفح عقب “معلومات عن وجود أهداف إرهابية في المنطقة”، وَفق زعمه.

وزعم جيش الاحتلال أيضًا أن العملية في رفح تُنفّذ “بأسلوب دقيق بما يمنع إلحاق أذى بالسكان المدنيين بقدر الإمكان، بعدما نزح المدنيون من المنطقة”.

وأشار الجيش إلى أنه نفذ -قبل التوغل الجديد في عمق رفح- موجة من الهجمات الجوية ضد أهداف في حركة حماس في المنطقة.

ويوسّع جيش الاحتلال عمليته العسكرية في رفح منذ 6 مايو/أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها آمنة.

ويأتي ذلك ضمن الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة للشهر الثامن على التوالي، وخلّفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.