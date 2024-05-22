الجيش الإيراني: المسيّرة التركية فشلت في تحديد موقع حطام مروحية رئيسي بدقة

نفت القوات المسلحة الإيرانية تمكُّن المسيّرة التركية “أقينجي” من تحديد موقع حطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل ووفده المرافق بدقة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية “إثر الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس والوفد المرافق له ووجود ظروف جوية سيئة للغاية والتعقيد الجغرافي والطبيعة الجبلية للمنطقة، فضلاً عن وجود الطائرات الإيرانية المسيّرة المتطورة المزودة برادار (SAR) لتنفيذ مهام في شمال المحيط الهندي وبعدها لمسافة كبيرة عن موقع تحطم المروحية، اضطرت فرق الإنقاذ إلى بدء عملية البحث بالوسائل الأرضية”.

وأضافت الهيئة “في ظل هذا الوضع، وافقت القوات المسلحة على اقتراح الدولة الأقرب، أي تركيا، لكن على الرغم من أن تركيا أرسلت مسيّرة مزودة بكاميرات رؤية ليلية وحرارية إلى المنطقة، فإن هذه الطائرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية بسبب عدم وجود معدات كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب، وعادت في النهاية إلى تركيا”.

وتابع البيان “في النهاية، تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قِبل فرق الإنقاذ البرية والطائرات والمسيّرة الإيرانية التي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي”.

وصباح الاثنين الماضي، قالت وكالة الأناضول التركية إن المسيّرة التركية “أقينجي” رصدت مكان حطام المروحية شمالي إيران، وإنها عادت بعد انتهاء مهمتها إلى تركيا.

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı https://t.co/lisVg4tK0l pic.twitter.com/Esgyd7ysmd — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 20, 2024

وبعد 15 ساعة من البحث عن الطائرة، أعلنت طهران وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق في حادث تحطم المروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية.