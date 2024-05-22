القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف دبابة وناقلة جند وجرافتين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، قتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين في كمين شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على تلغرام “في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي، بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية”.

وأضاف البيان “وفور حضور قوة الإنقاذ، قام مجاهدونا بتفجير عبوة شواظ فيها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمالي القطاع”.

وعلى صعيد العمليات في رفح، استهدف جنود القسام جرافتين عسكريتين من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح.

تدمير دبابة

وفي بيان آخر، قالت القسام “كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح”.

وعلى الصعيد نفسه، استهدفت كتائب القسام “ناقلة جند صهيونية بقذيفة تاندوم في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوبي القطاع”.

ويقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 631 ضابطا وجنديا قُتلوا، وأصيب 3 آلاف و543، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط اتهامات بإخفاء العدد الحقيقي لقتلاه وجرحاه.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35647 شهيدا و79852 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.