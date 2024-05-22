القسام تنشر مشاهد قنص 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لاستهداف 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم ضابط في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ونشرت “القسام” في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر منصة “تلغرام”، مشاهد لما قالت إنه: “قنص 3 جنود صهاينة بينهم ضابط شمال بيت حانون شمال قطاع غزة”.

وأظهر “الفيديو” الذي نشرته “القسام” كيفية إصابة الجنود الإسرائيليين بدقة، وسقوطهم أرضًا بعد استهدافهم من قبل القناص.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين في استهدافها قوات متوغلة شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان عبر “تلغرام”: “في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي، بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية”.

وأضافت: “فور حضور قوة الإنقاذ، قام مجاهدونا بتفجير عبوة شواظ فيها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع”.

كما استهدف عناصر القسام جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″، وعبوة شواظ في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرقي مدينة رفح.

وفي الحي نفسه، دمرت القسام دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105″، فيما استهدفت ناقلة جند بقذيفة “تاندوم” في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرقي مدينة رفح، وفق الكتائب.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل 631 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا وأصيب 3 آلاف و543، حسب معطيات موقع الجيش، الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

فيما خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تتجاهل إسرائيل قرارًا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.