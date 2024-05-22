بضغط أمريكي.. إسرائيل تتراجع عن قرارها بشأن وكالة أسوشيتد برس (فيديو)

ألغى وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، مساء الثلاثاء، القرار الخاص بمصادرة معدات البث الخاصة بوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الذي كان مكتبه قد نفذه في وقت سابق بفرع الوكالة في سديروت.

وأعلن قرعي التراجع عن القرار عقب طلب البيت الأبيض من إسرائيل بهذا الخصوص، وقال في بيان “أصدرت الأمر بإلغاء العملية وإعادة المعدات لوكالة (أب)”.

وأضاف في حسابه على منصة إكس أن وزارة الاتصالات “تحركت اليوم لمصادرة المعدات (التابعة لأسوشيتد برس) التي رغم التحذيرات المتكررة نقلت البث لقناة الجزيرة (القطرية) بشأن مواقع قواتنا شمالي قطاع غزة، مع تعريضها للخطر، وفقا للرأي الأمني وقرار الحكومة”.

وتابع “بما أن وزارة الدفاع ترغب في فحص مسألة البث من هذه المواقع في سديروت (جنوبي إسرائيل) فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد قواتنا، فقد أمرت الآن بإلغاء العملية وإعادة المعدات إلى وكالة أسوشيتد برس، حتى يتم اتخاذ قرار مختلف من وزارة الدفاع”.

وختم زاعما “ستواصل وزارة الاتصالات بقيادتي العمل على منع البث الذي يضر بأمن الدولة وإبعاد بوق حماس من إسرائيل”، في إشارة إلى قناة الجزيرة التي دأب مسؤولون يمينيون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على وصفها بهذا اللفظ.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية شككت في تبرير قرعي إعادة المعدات إلى أسوشيتد برس، وقالت إن القرار اتُّخذ بعد ضغط وغضب أمريكيين.

وعصر الثلاثاء، قطعت إسرائيل لبضع ساعات تغطية وكالة أسوشيتد برس المباشرة للأحداث في قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة، في قرار استنكرته وكالة الأنباء الأمريكية، ودفع واشنطن إلى مطالبة حليفتها بالتراجع عنه.

وجاء قرار قطع التغطية بعدما اتهمت وزارة الاتصالات الإسرائيلية “أسوشيتد برس” بانتهاك قانون جديد يحظر تزويد قناة الجزيرة بمشاهد من القطاع.

وطلب البيت الأبيض من إسرائيل التراجع عن قرارها، وقال متحدث باسم البيت الأبيض “نتواصل بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن مخاوفنا بشأن هذا الإجراء ولمطالبتها بالتراجع عنه”.