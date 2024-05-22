حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في مزارع شبعا بصواريخ (فيديو)

استهدف حزب الله اللبناني بالصواريخ نقطة تجمُّع لجنود الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع في مزارع شبعا، وشوهدت النيران تندلع في الموقع المستهدَف.

ونشر حزب الله مقطع فيديو للعملية العسكرية التي نفذها مقاتلون بتاريخ 21 مايو/أيار، وأظهرت اشتعال النيران في الموقع المستهدَف بعد إصابته بصاروخين.

إصابة الهدف

وقال الحزب في تعليق مصاحب للفيديو “استهداف نقطة استقرار وتموضع لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

وبيَّن الفيديو إطلاق الصاروخ الأول، وسرعان ما تصاعدت سحب من الدخان الأبيض من الموقع، ثم انطلاق الصاروخ الثاني وإصابته للهدف، وأعقبها اندلاع النيران في الموقع.

وأعلن حزب الله، أمس الثلاثاء، استهداف مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده قبالة الحدود اللبنانية، بينما تحدثت بيروت عن تعرُّض مناطق عدة جنوبي البلاد لهجمات إسرائيلية، بعضها بقذائف الفوسفور.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بصاروخ ‏موجَّه نقطة ‏تجمُّع واستقرار لجنود اسرائيليين بموقع رويسة القرن، وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأفاد الحزب، في سلسلة بيانات عبر حسابه على منصة تلغرام، بأن أفرادا منه استهدفوا موقعَي ‏المالكية والمرج الإسرائيليَّين بقذائف المدفعية، وأصابوهما إصابة مباشرة.

وقال إنهم استهدفوا كذلك تجمعات لجنود إسرائيليين بمحيط موقع الراهب مرتين أمس، بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض للشهر الثامن على التوالي لحرب إسرائيلية عنيفة، في وقت تواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.