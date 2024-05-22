سرايا القدس تقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في جباليا (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على جبل الكاشف شرق جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها آليات العدو وجنوده على جبل الكاشف شرق جباليا”.

وفي بيان آخر، قالت السرايا “قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مدينة عسقلان وقاعدة زيكيم العسكرية برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا”.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الثلاثاء 35647 شهيدا و79852 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.