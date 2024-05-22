شاهد: الحوثيون يُسقطون مسيّرة أمريكية بمحافظة البيضاء وسط اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة مسيّرة أمريكية من طراز “إم كيو 9” في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان متلفز “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) في إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 (مسيّرة) أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء”.

وأضاف أنه جرى استهداف الطائرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، لافتا إلى أنه بهذه العملية “تكون القوات المسلحة اليمنية قد نجحت في إسقاط 5 طائرات من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس” منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من واشنطن بخصوص بيان جماعة الحوثي بشأن إسقاط المسيّرة الأمريكية.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيّرة أمريكية من الطراز نفسه في محافظة مأرب وسط اليمن، أثناء قيامها بأعمال عدائية.