شاهد: القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتقصف تجمعات للاحتلال في محور نتساريم

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يُظهر قنص جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف تجمعاته في محور “نتساريم” جنوب غرب مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته “القسام” في بيان لها، مساء الثلاثاء، عبر منصة تلغرام، لحظة قنص الجندي وسقوطه على الفور بعد استهدافه.

كما أظهرت المشاهد لحظة استهداف تجمعات جيش الاحتلال في محور “نتساريم”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام استهداف 5 دبابات لجيش الاحتلال في محاور القتال بقطاع غزة.

ومنذ أيام، تتصاعد الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في محورَي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وشرق مدينة رفح جنوبي القطاع.