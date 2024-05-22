شاهد: سرايا القدس تسيطر على مسيّرة إسرائيلية فوق رفح

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من سيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية خلال المعارك الحالية في غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان اليوم الأربعاء، إن مقاتليها سيطروا على طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “سكاي لارك” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تفكيك الجندي للمسيّرة إلى قطع صغيرة في مدة لم تتجاوز دقيقة، ووجّه المقاتل قبل أن يفككها رسالة صمود قائلًا “أبشروا بنصر الله الذي بات قريبًا”.

وفي بيان آخر مقتضب، قالت سرايا القدس “أسقطنا طائرة من نوع درون، وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية شمالي قطاع غزة”.

وصباح اليوم الأربعاء، نشرت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على جبل الكاشف شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي بيان آخر، قالت السرايا “قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مدينة عسقلان وقاعدة زيكيم العسكرية برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا”.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسبة كبيرة على المسيّرات سواء للاستطلاع أو للقصف، وفي المقابل تحاول المقاومة السيطرة على العديد من المسيّرات وإيقاعها في قبضتهم.