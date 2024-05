نائبة رئيس وزراء بلجيكا: علينا الاعتراف بدولة فلسطين

أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، اليوم الأربعاء، ضرورة اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية، على غرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا.

وشاركت دي سوتر، في منشور على منصة إكس، خبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.

وأضافت “يجب على بلجيكا أن تتبع النرويج وأيرلندا وإسبانيا”.

وتابعت “حان الوقت للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة”.

وأوضحت أنها ستناضل في الوقت الراهن من أجل هذا الأمر من خلال عملها داخل الحكومة، كما كانت تفعل منذ أشهر.

يُذكر أن دي سوتر أدلت في أوقات سابقة بتصريحات مشابهة.

And Belgium must follow Norway, Ireland and Spain.

Now is the time to recognise the right of the Palestinian people to self-determination, including their right to an independent State.

Today, as I've done weeks and months before, I will fight for this within the 🇧🇪 government. pic.twitter.com/hxNyWsl5ar

— Petra De Sutter (@pdsutter) May 22, 2024