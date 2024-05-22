ناشطة متضامنة مع فلسطين تقاطع نانسي بيلوسي: عار عليك (فيديو)

قاطعت ناشطة مناصرة لفلسطين كلمة للنائبة في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال عشاء نادي هارفارد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

واتهمت الناشطة بيلوسي بدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب الحالية.

ووجهت الناشطة أسئلة لبيلوسي قائلة “ما الفائدة من الحصول على منحة دراسية إذا كنتم تستخدمون أموالنا في جامعة هارفارد للانتقام وقمع طلابنا؟ ما الفائدة التي يمكنك تحقيقها كمواطنة متميزة بينما تشاركين في التحريض على هذه الحرب وجرائم القتل المستمرة في فلسطين؟”.

وخلال محاولة بعض المنظمين إخراجها من القاعة، قالت الناشطة “عار على الجميع هنا وعار عليك، كيف تتجرأين على ذلك بينما يتعرض جميع الطلاب للهجوم من إدارة الجامعة؟”.

"عار عليكِ".. طالبة تقاطع خطاب نانسي بيلوسي خلال عشاء نادي هارفارد في #سان_فرانسيسكو #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/sPHhHPPT4S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 21, 2024

وقبل أيام، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح قانون يُلزم الرئيس جو بايدن بإنهاء تعليقه إرسال شحنة أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أقرها المجلس لكنها جُمّدت بسبب مخاوف تتعلق باستخدامها لقتل المدنيين في غزة.

وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر، قتل جيش الاحتلال 35 ألفًا و647 مدنيًّا، وأصاب 79 ألفًا و852 مدنيًّا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار واسع في المنشآت والبنية التحتية في غزة.

وتواصل تل أبيب الحرب على غزة رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع حدوث إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.