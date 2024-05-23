العدل الدولية تستعد لإصدار حكمها بشأن طلب إجراءات إضافية ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في القضية المرفوعة عليها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، سيصدر غدا الجمعة.

وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إنها ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وخاصة على رفح، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وأفادت تقديرات إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن محكمة العدل الدولية ستصدر غدا الجمعة أمرا لإسرائيل بإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، أو وقف هجومها البري في مدينة رفح، وفق صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية.

وهذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وطلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، وطلبت أيضا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة وللمنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية وللصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة من دون عوائق.

وأمرت المحكمة منذ يناير/كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، ولكن تل أبيب لم تنفذ ذلك.

وتشنّ إسرائيل منذ 6 مايو/أيار الجاري، هجوما بريا على رفح، واستولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى والمساعدات الإنسانية.

وتواصل إسرائيل الحرب أيضا رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال لرئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.