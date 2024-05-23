القسام تكشف عن أسر قائد كبير في الجيش الإسرائيلي (فيديو)
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23/5/2024-|آخر تحديث: 23/5/202406:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” مقطع “فيديو” عن الأسير الإسرائيلي لديها اللواء أساف حمامي، الذي كان قائدًا للواء الجنوبي في فرقة غزة.
وذكرت كتائب القسام أنها تمكنت من أسر اللواء حمامي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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وأضافت أن اللواء حمامي تعرض للإصابة أثناء عملية الأسر، لكنها لم توضح مصيره.
وختمت كتائب القسام المقطع بعبارة “قيادة تترك قادة جيشها في الأسر”، وفي الخلفية نشرت صورة تجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، الذي نشرت صورته بالزي العسكري عندما كان رئيسًا سابقًا للأركان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أشهر مقتل حمامي، 41 عامًا، يوم 7 أكتوبر وأن جثته محتجزة في قطاع غزة، وأقام له جنازة رمزية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات