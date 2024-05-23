القسام تنصب كمينا لقوة إسرائيلية وتستهدف عناصر الإنقاذ في عملية استمرت 6 ساعات (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، مقطعًا مصورًا لاستهداف قوة خاصة من جيش الاحتلال بعد استدراجها لكمين معد مسبقًا، وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، مساء الخميس، أن العملية تمت فجر الثلاثاء الماضي.

وعرض مقطع “الفيديو” قوة مدرعة تابعة للاحتلال، موضحًا أن مقاتلي كتائب القسام تركوها تمر لاستدراج القوة الخاصة الراجلة.

وبعد دخول القوة في منطقة الكمين، فجّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة وقنابل يدوية، ليسقط أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام إن قوات الاحتلال انسحبت وتركت قوة بقيادة ضابط كبير لإسعاف الجنود المصابين، مضيفة أنه تم تفجير عبوة “شواظ” في قوة النجدة.

وعرض المقطع جنود وآليات الاحتلال التي قدمت لسحب جثث القتلى والجرحى من الموقع، وقالت كتائب القسام إنها أبقت القوة تحت النار لست ساعات تم خلالها قنص ضابط واثنين من مساعديه.