بعد اعتراف بلاده بفلسطين.. نائب وزير الخارجية النرويجي يرد على ادعاءات نتنياهو عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إن الحل الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف كرافيك خلال مشاركته، مساء الأربعاء، في برنامج المسائية الذي يبثّ على شاشة “الجزيرة مباشر” أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء بهدف إعطاء المزيد من الزخم لحل الدولتين.

وتابع “نتوقع اعتراف المزيد من الدول الأوربية بالدولة الفلسطينية”.

وشدّد كرافيك على أن اعتراف أوسلو بالدولة الفلسطينية لا يعدّ “مكافأة للإرهاب” كما ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد أن هذه الخطوة لا تعني دعم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل جهودها لوقف إطلاق النار والتوصل لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، لافتًا إلى أنهم يدعمون الجهود الإقليمية الرامية لإحلال السلام في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلّفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وصباح الأربعاء، أعلنت النرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على حدود 1967 وَفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي.

وقال ستوره “قررت الحكومة النرويجية اعتراف النرويج بفلسطين دولة”.

وأضاف أنه في خضم الحرب التي سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ينبغي علينا أن نبقي البديل الوحيد حيًا الذي يقدم حلًّا سياسيًا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى أن هذا القرار يتيح في نهاية المطاف استئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا.

وأردف رئيس الوزراء النرويجي خلال المؤتمر الصحفي “الاعتراف بفلسطين يبعث برسالة قوية إلى الدول الأخرى بأن تحذو حذو النرويج وعدد من الدول الأوروبية الأخرى وتعترف بدولة فلسطين”.

وأوضح بيان مشترك نشرته الحكومة النرويجية على موقعها الإلكتروني أن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى أن عددا من الدول الأوروبية ذات التوجه المماثل ستعترف بدولة فلسطين رسميا في التاريخ ذاته.

وأضافت في بيانها أنه تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء في البيان أن النرويج تدعم وتسعى جاهدة لدفع حل الدولتين، وأن الاعتراف بفلسطين دولة يؤكد على موقف النرويج الثابت منذ فترة طويلة بأن الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حل الدولتين.

وأوضح البيان أنه سيُعترف بدولة فلسطين حسب حدود عام 1967 في 28 مايو الجاري، وَفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالتزامن مع الدول التي لها وجهات نظر مماثلة في أوروبا.