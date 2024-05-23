بعد اعتقال بعضهم.. جامعة هومبولت في برلين تسمح باحتجاج الطلبة دعما لغزة (فيديو)

أعلنت إدارة جامعة هومبولت في برلين أنها سوف “تتسامح” مع الطلاب الذين يتظاهرون دعمًا لفلسطين ومطالبةً بوقف الحرب على غزة، حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد لقاء رئيسة جامعة برلين هومبولت جوليا فون بلومنتال مع الطلاب المعتصمين في مبنى كلية العلوم الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أنه تم الاتفاق مع الطلاب على عدم السماح لأي شخص آخر بالدخول إلى مبنى الكلية طوال الليل، وأن يقوم حراس الأمن بدوريات.

وأشارت إلى أن المحاضرات لن تكون في قاعات كلية العلوم الاجتماعية خلال هذه الفترة بل عبر الإنترنت، وأن رئيسة الجامعة تتوقع أن يغادر المحتجون مبنى الكلية بسلام.

وأمس الأربعاء بدأت مجموعة من الطلاب في قضاء “ميته” وقفة احتجاجية في مبنى كلية العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت، وعلقوا لافتة كُتب عليها “فلسطين حرة” على المبنى.

اعتقالات

وتجمعت مجموعة أخرى من الطلاب أمام مبنى الكلية وتظاهروا دعما لفلسطين، وتدخلت الشرطة هناك واعتقلت كثيرا منهم.

وحاول الطلاب تحصين محيطهم باستخدام الكوفية والمظلات لمنع الشرطة من تصويرهم.

وتشهد جامعات عدة في أمريكا وكندا وأوروبا وآسيا منذ إبريل/نيسان الماضي، احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيرتها الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي. وتتواصل تلك الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.