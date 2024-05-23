تركيا.. تشييع جثمان الشهيد حسن ساكلانان منفذ عملية الطعن في القدس (فيديو)

شيّعت في تركيا، الخميس، جنازة الشاب حسن ساكلانان الذي استشهد بنيران شرطة الاحتلال عقب تنفيذه عملية طعن لشرطي إسرائيلي مطلع الشهر الجاري عند باب الساهرة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وبثّت الجزيرة مباشر مشاهد من الجنازة تظهر مشاركة المئات بمدينة أورفا التركية في تشييع جنازة ساكلانان، وسط هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على المدنيين في قطاع غزة.

وكان ساكلانان قد زار القدس ضمن وفد سياحي قبل 72 ساعة من العملية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة عن طريق الأردن.

ويبلغ ساكلانان 34 عامًا، وكان يعمل إمام مسجد بمدينته، وهو أب لطفلين.

وبحسب وسائل إعلام تركية، حاول سكلانان الدخول إلى المسجد الأقصى يوم الثلاثاء 30 إبريل/نيسان الماضي، إلا أنه تلقى في طريقه معاملة قاسية من قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودين عند باب الساهرة، مما أثار غضبه واضطره لطعن أحد الجنود، ليتدخل جندي إسرائيلي آخر ويرديه شهيدًا على الفور.

وفور إعلان نبأ استشهاده تصدر اسم الشاب التركي حسن ساكلانان منصات التواصل العربية والتركية، وانتشرت مقاطع “فيديو” على منصات التواصل تظهر لحظة هجوم الشاب التركي على شرطة الاحتلال، ومن ثم قتله من قِبل شرطي إسرائيلي.