سرايا القدس تستهدف آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح بقذائف الهاون (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده شرق رفح بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهدو سرايا القدس جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح”.

وأضافت “قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60″ التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة جنوب شرق رفح”.

وعلى صعيد العمليات وسط قطاع غزة قالت السرايا في بيان “قصفنا تموضعا لصيانة آليات العدو شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع 107 محققين إصابات مباشرة”.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الأربعاء 35709 شهداء و79990 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.