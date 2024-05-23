غزة.. الاحتلال يقتحم مستشفى العودة ويقتل نازحين في مدرسة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في جباليا شمالي غزة، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته بعد حصار دام 4 أيام.

وقال المستشفى في بيان: اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى العودة في تل الزعتر، بعد حصار دام 4 أيام، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته اتجاه غرب غزة بعد اعتقال أحدهم.

وأضاف: تبقى في المستشفى 14 موظفًا برفقة 11 مصابًا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أمس الأربعاء، خروج محافظتي غزة وشمال القطاع من تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتعمد جيش الاحتلال استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، حيث أخرج العديد من المستشفيات من الخدمة.

وحذرت وزارة الصحة في غزة الأحد الماضي من النقص الحاد في الأدوية والمواد الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات، التي أصبح رصيدها صفرًا في المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة، الأمر الذي يهدد حياة المرضى بالخطر.

الاحتلال يُخلي مستشفى العودة ويسمح ببقاء طبيب وممرض وعامل نظافة لمتابعة حالة 15 مصابا بداخله#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/M5z2yv2nMX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 23, 2024

قصف مدرسة نازحين

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مدرسة فاطمة الزهراء في حي الدرج شرق مدينة غزة، فجر اليوم الخميس؛ مما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين.

وتؤوي المدرسة نازحين، وتحيط بها مدارس ومسجد لجأت إليها مئات الأسر، وتسبب القصف في دمار واسع.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلّفت 35709 شهيدا و79990 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أمر في 11 مايو/أيار الجاري بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور بشكل فوري، والتوجه نحو مناطق غرب مدينة غزة.