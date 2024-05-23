غزة.. جندي إسرائيلي يلقي مصحفا في النار (فيديو)

ألقى جندي إسرائيلي في قطاع غزة مصحفًا شريفًا في النار، حسب مقطع مصور تداوله إسرائيليون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس: جندي إسرائيلي في غزة وثَّق نفسه وهو يرمي القرآن في النار.

ونشرت الإذاعة، على حسابها بمنصة إكس، المقطع المصور ومدته 3 ثوان، ولم تحدد موقع الحادث ولا تاريخه.

ويُظهر المقطع جنديا يحمل سلاحه بيده اليسرى ويمسك بالأخرى نسخة مفتوحة من القرآن الكريم ثم يلقيها في نيران مشتعلة.

רואים שהצבע של הקוראן לבן לעומת החושך והבגדים הבגדים בצבע ירוק😁פוטו מונטש🌚🌚 pic.twitter.com/gYqqbewO6r — גולן😎גולן (@Golan12758) May 22, 2024

توثيق الانتهاكات

ونقلت الإذاعة عن الجيش زعمه أن سلوك الجندي لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي، الذي يحترم جميع الأديان ويدين مثل هذا السلوك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس إن الشرطة العسكرية تحقق في حادثة إحراق جندي نسخة من القرآن الكريم شرقي رفح.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتباهى جنود إسرائيليون بنشر مقاطع مصورة توثق انتهاكاتهم في القطاع المحاصر للعام الـ18 ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إجراءات عقابية لهؤلاء الجنود.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلّفت 35709 شهداء و79990 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.