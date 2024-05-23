سياسة|قطاع غزة

غزة.. جندي إسرائيلي يلقي مصحفا في النار (فيديو)

جندي من جيش الاحتلال يلقي مصحفًا في نيران مشتعلة (منصات التواصل)
23/5/2024

ألقى جندي إسرائيلي في قطاع غزة مصحفًا شريفًا في النار، حسب مقطع مصور تداوله إسرائيليون على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس: جندي إسرائيلي في غزة وثَّق نفسه وهو يرمي القرآن في النار.

ونشرت الإذاعة، على حسابها بمنصة إكس، المقطع المصور ومدته 3 ثوان، ولم تحدد موقع الحادث ولا تاريخه.

ويُظهر المقطع جنديا يحمل سلاحه بيده اليسرى ويمسك بالأخرى نسخة مفتوحة من القرآن الكريم ثم يلقيها في نيران مشتعلة.

توثيق الانتهاكات

ونقلت الإذاعة عن الجيش زعمه أن سلوك الجندي لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي، الذي يحترم جميع الأديان ويدين مثل هذا السلوك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس إن الشرطة العسكرية تحقق في حادثة إحراق جندي نسخة من القرآن الكريم شرقي رفح.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتباهى جنود إسرائيليون بنشر مقاطع مصورة توثق انتهاكاتهم في القطاع المحاصر للعام الـ18 ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إجراءات عقابية لهؤلاء الجنود.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلّفت 35709 شهداء و79990 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر