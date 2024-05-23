نتنياهو يرد على الجيش الإسرائيلي بشأن تحذيره مسبقا من “طوفان الأقصى”

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون قد تلقى تحذيرات من الجيش بشأن هجوم محتمل من قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان عبر منصة “إكس”، مساء الخميس، إن الادعاء بأن رئيس الوزراء تلقى تحذيرات من شعبة الاستخبارات العسكرية بشأن هجوم محتمل من غزة هو أمر مناف للحقيقة.

وأضاف أن الوثائق التي تناولت نوايا حركة (حماس) بشن هجوم على إسرائيل من قطاع غزة لم تتضمن أي تحذير قط، بل كانت تشير إلى تقديرات معاكسة تمامًا.

وذكر البيان أن الإشارة الأولى وردت في 19 مارس/آذار 2023، وتحدثت عن أن (حماس) لا تريد شن هجوم على إسرائيل من قطاع غزة، وقالت إن إستراتيجية (حماس) كانت التركيز على جبهات أخرى.

وأضاف أن الإشارة الثانية كانت في 31 مايو/أيار 2023، وأوصت بأن تنضم إسرائيل إلى “توجه عدم التصعيد الإقليمي” وأن تقوم بتسوية مع (حماس).

وقال نتنياهو إن التقييم الذي ورد كثيرًا في وثائق الأجهزة الأمنية كانت تشير إلى أن (حماس) غير معنية بالتصعيد مع إسرائيل وأنه تم ردع الحركة.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه على العكس، حذر من أن يستغل الأعداء الخلافات في إسرائيل بشأن التشريعات المتعلقة بالقضاء.

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو تلقى 4 تنبيهات من شعبة الاستخبارات العسكرية بشأن تأثير الاحتجاجات على خطة التشريعات القضائية، خاصة على الجيش.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، لـ”فشله في التنبؤ” بعملية “طوفان الأقصى”.