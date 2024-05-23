وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: سنعمل على موقف مشترك للأعضاء الـ27 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن منسق شؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الأربعاء، أنه “أخذ علمًا” باعتراف دولتين من الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إسبانيا وأيرلندا، بدولة فلسطين معربًا عن رغبته في العمل من أجل “موقف مشترك” للاتحاد.

وقال بوريل على منصة (إكس): “سأعمل بلا كلل، في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، مع جميع الدول الأعضاء لتشجيع اتخاذ موقف مشترك للاتحاد الأوروبي يقوم على أساس حل الدولتين”.

وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب؛ ردًا على اعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، اتخذت الدول الثلاث هذه الخطوة بالتزامن، ما رفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عاجل | رئيس الوزراء النرويجي: الاعتراف بدولة #فلسطين رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذو النرويج وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بفلسطين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/px4OjwTvgR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2024

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: بعد عودة سفيري إسرائيل من أيرلندا والنرويج، أمر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعودة سفيرنا في إسبانيا فورًا للتشاور بعد نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما أمر كاتس باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا لتوبيخهم الشديد، ومشاهدة “فيديو” بشأن هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق البيان.

I issued a severe Démarche for the ambassadors of Spain, Ireland, and Norway in Israel following their governments' decision to award a gold medal to Hamas terrorists who kidnapped our daughters and burned infants. During the Démarche, the ambassadors will watch a video of the… pic.twitter.com/hWDPLinJV7 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024

وفي ذلك اليوم، هاجمت فصائل المقاومة، بينها (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

وزعم كاتس أن التاريخ سيذكر أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية لقتلة (حماس)، وفق تعبيره، وشدد على أن إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وستكون هناك عواقب وخيمة.

وردًا على اعتراف الدول الثلاث بفلسطين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بتقييد تحركات مسؤوليها وتكثيف الاستيطان بالأراضي المحتلة.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردة بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلًا من وضع دولة مراقب غير عضو القائم منذ 2012.

‌اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بفلسطين.. الحكومة الإسرائيلية تدرس معاقبتهم، وزعيم المعارضة: فشل سياسي غير مسبوق#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3k9BK2EuZy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2024

وفي إبريل/نيسان الماضي، استخدمت واشنطن سلطة النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.

ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربًا على غزة خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستحاول تكرار هجوم 7 أكتوبر مرارا

• مكافأة الإرهاب لن تجلب السلام ولن تحوّل دون نصر إسرائيل على حماس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0wdjuCmN4J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2024

وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تتجاهل إسرائيل قرارًا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.