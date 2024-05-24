الجيش الإيراني يصدر تقريره الأولي عن حادث تحطم مروحية رئيسي

أصدرت هيئة الأركان العامة الإيرانية تقريرا أوليا عن حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، والذي أسفر عن وفاته وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ونقل الموقع العربي لوكالة “ارنا” الرسمية للأنباء، مساء الخميس، عن تقرير هيئة الأركان أن وفدا “رفيع المستوى من هيئة الأركان” وفرقا فنية من الخبراء والمتخصصين وصلوا إلى موقع تحطم المروحية في الساعة التاسعة من صباح الاثنين الماضي.

وقال التقرير إن الفرق جمعت “جزءا ملحوظا من المعلومات في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث”، مضيفا أن “بعض الحالات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإبداء الرأي القاطع فيها، وهي قيد التحقيق”.

وأوضح التقرير أنه “لم تتم ملاحظة آثار الرصاص أو ما شابه ذلك في باقي مكونات المروحية”.

وقال إن المروحية “استمرت بالفعل في المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد”، مضيفا أنه قبل “حوالي دقيقة ونصف” من وقوع الحادث، تواصل قائد المروحية “مع المروحيتين الأخريين من مجموعة الطيران”.

وذكر التقرير أن النيران “اندلعت في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بالأرض”.

وقال إنه “نظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية الاستطلاع حتى الليل واستمرت طوال الليل، وفي صباح يوم الاثنين (الساعة 5 صباحا) بمساعدة طائرات بدون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق للحادث وحضرت القوات البرية المكلفة بعملية الاستطلاع والبحث في تلك النقطة”.

وأكد التقرير أنه “في محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة، لم تتم ملاحظة أي حالات مشبوهة”.

وأوضح أنه تم “جمع جزء ملحوظ من الوثائق والمستندات المتعلقة بحادث المروحية المذكور”، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج “إلى مزيد من الوقت لمراجعة بعض الأجزاء والوثائق” من قبل الخبراء والفنيين قبل الإعلان عنها.

وتم دفن جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، في مدينة مشهد، مسقط رأسه.

وأعلنت إيران، الاثنين الماضي، وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية، وذلك بعد 15 ساعة من حادث تحطم الطائرة.