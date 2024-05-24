العدل الدولية تبتّ في طلب لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

تبتّ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من قطاع غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

ورفضت إسرائيل مرارًا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن “العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر”.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتّة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، إذ إنها لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية.

وقالت عدة دول أوروبية يوم الأربعاء إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين أنه قدم طلبا لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرد على التهديدات.. فهل تصدر مذكرات اعتقال #نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين قريبًا؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mpXaO4ODLq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2024

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها، وأمرتها بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، ولكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الخميس، 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و200 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.