القسام تستهدف 9 آليات عسكرية وتستدرج قوة خاصة وتشتبك معها من المسافة صفر

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلسلة من العمليات ضد الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وعبر بيانات مقتضبة ومنفصلة نشرتها القسام اليوم الجمعة، كشفت عن تدميرها واستهدافها 8 دبابات إسرائيلية إضافة إلى جرافة عسكرية.

وقالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية خاصة إلى عين نفق واشتبكوا مع أفرادها من “نقطة صفر”، وفجّروا عبوة مضادة للأفراد فيهم وأوقعوهم “بين قتيل وجريح” شمال مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم قالت في بيان “كتائب القسام تستهدف دبابتين من نوع ميركافاه 4 بقذيفتي الياسين 105 في شارع العجارمة بمعسكر جباليا”، كما أعلنت أنها فجّرت دبابة من النوع ذاته بعبوة شواظ في حي القصاصيب.

واستهدفت القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ شمال جباليا.

وفي جباليا أيضًا، تمكن مقاتل من القسام، حسب البيان، من قنص جندي إسرائيلي داخل أحد المنازل شمال معسكر جباليا.

وفي جنوب القطاع، حيث وسع جيش الاحتلال عملياته، استهدفت القسام 3 دبابات بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح، وفقًا للبيان.

كما أعلنت الكتائب عن استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب القطاع وشماله، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على العدوان الغاشم الذي شنّه جيش الاحتلال برًّا وبحرًا وجوًّا، فضلًا عن فرض حصار مشدَّد على القطاع واحتلال معبر رفح، المنفذ الحدودي الوحيد مع مصر.