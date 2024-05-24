شاهد: اعتقال 16 طالبا خلال اعتصام مؤيد لفلسطين بجامعة أكسفورد

ألقت الشرطة البريطانية، مساء أمس الخميس، القبض على 16 طالبا خلال اعتصامهم السلمي داخل مكتب نائب مستشار جامعة أكسفورد.

ودخل طلاب من “مجموعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين”، في اعتصام احتجاجي داخل مكتب نائب المستشار، صباح الخميس، لمطالبة إدارة الجامعة بالموافقة على “التفاوض لإنهاء تمكينها للإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

لكن المجموعة قالت إنه بدلا من الدخول في حوار معهم، استدعت إدارة الجامعة الشرطة. وقال الطلاب في بيان “تم اعتقال 16 طالبًا متظاهرًا، لكن معظمهم ما زالوا داخل المبنى، ومُنعوا من الوصول إلى الحمامات”.

وفي غضون ذلك، احتشد أكثر من 100 من الطلاب لإغلاق المخرج، ومنع الشرطة من المغادرة مع الطلاب المعتقلين، حسب المصدر نفسه.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات في العالم بينها جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيرتها الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الخميس، 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و200 مصاب، وذلك رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.