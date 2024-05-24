سياسة|أمريكا

شاهد: انسحاب مئات الطلاب من حفل تخرج جامعة هارفارد دعما لفلسطين

طلاب يرتدون الأعلام الفلسطينية خلال حفل تخرج جامعة هارفارد الأمريكية
طلاب يرتدون الأعلام الفلسطينية خلال حفل تخرج جامعة هارفارد الأمريكية (رويترز)
24/5/2024

انسحب نحو ألف طالب من حفل التخرج في جامعة هارفارد الأمريكية احتجاجًا على استمرار الجامعة في اتفاقيات الشراكات الاستثمارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج مئات الطلاب من الحفل، أمس الخميس، رافعين لافتات منددة باستمرار التعاون مع الاحتلال في اتفاقيات استثمارية، وضخ الأموال في شركات التسليح المستفيدة من الإبادة الجماعية.

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وبعد انسحابهم من حفل التخرج، جابت التظاهرة الحرم الجامعي لدعم فلسطين، وإضافة إلى الطلاب شارك فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس.

في المقابل، طوقت الشرطة احتجاجات الطلاب وحاصرتهم لمنع استمرار مسيرتهم السلمية واشتبكت مع عدد منهم.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات في العالم بينها جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيراتها الإسرائيلية.

ويطالب المحتجون، طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلّح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الخميس، 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و200 مصاب. وتواصل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

المصدر : الجزيرة مباشر