شاهد: انسحاب مئات الطلاب من حفل تخرج جامعة هارفارد دعما لفلسطين

انسحب نحو ألف طالب من حفل التخرج في جامعة هارفارد الأمريكية احتجاجًا على استمرار الجامعة في اتفاقيات الشراكات الاستثمارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج مئات الطلاب من الحفل، أمس الخميس، رافعين لافتات منددة باستمرار التعاون مع الاحتلال في اتفاقيات استثمارية، وضخ الأموال في شركات التسليح المستفيدة من الإبادة الجماعية.

وبعد انسحابهم من حفل التخرج، جابت التظاهرة الحرم الجامعي لدعم فلسطين، وإضافة إلى الطلاب شارك فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس.

BREAKING: Hundreds of Harvard students and faculty have walked out of commencement in support of Palestine and the 15 seniors having their degrees withheld for protesting a genocide. pic.twitter.com/D0lGKrmzvq

في المقابل، طوقت الشرطة احتجاجات الطلاب وحاصرتهم لمنع استمرار مسيرتهم السلمية واشتبكت مع عدد منهم.

During commencement, HUPD told a pro-Palestine organizer he was trespassing and arbitrarily escorted him out.

Finally, after the registrar and a Dean intervening, this student was permitted to return to commencement. pic.twitter.com/93d5IgNHTW

— Harvard Undergraduate PSC (@HarvxrdPSC) May 23, 2024