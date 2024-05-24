شاهد: انسحاب مئات الطلاب من حفل تخرج جامعة هارفارد دعما لفلسطين

انسحب نحو ألف طالب من حفل التخرج في جامعة هارفارد الأمريكية احتجاجًا على استمرار الجامعة في اتفاقيات الشراكات الاستثمارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج مئات الطلاب من الحفل، أمس الخميس، رافعين لافتات منددة باستمرار التعاون مع الاحتلال في اتفاقيات استثمارية، وضخ الأموال في شركات التسليح المستفيدة من الإبادة الجماعية.

وبعد انسحابهم من حفل التخرج، جابت التظاهرة الحرم الجامعي لدعم فلسطين، وإضافة إلى الطلاب شارك فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس.

BREAKING: Hundreds of Harvard students and faculty have walked out of commencement in support of Palestine and the 15 seniors having their degrees withheld for protesting a genocide. pic.twitter.com/D0lGKrmzvq — Harvard Undergraduate PSC (@HarvxrdPSC) May 23, 2024

في المقابل، طوقت الشرطة احتجاجات الطلاب وحاصرتهم لمنع استمرار مسيرتهم السلمية واشتبكت مع عدد منهم.

During commencement, HUPD told a pro-Palestine organizer he was trespassing and arbitrarily escorted him out. Finally, after the registrar and a Dean intervening, this student was permitted to return to commencement. pic.twitter.com/93d5IgNHTW — Harvard Undergraduate PSC (@HarvxrdPSC) May 23, 2024

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات في العالم بينها جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيراتها الإسرائيلية.

The first time I’m proud to be a Harvard student today 🇵🇸❤️‍🔥 pic.twitter.com/yUUydcyCa1 — Mahmoud محمود 🇵🇸 (@hamoudmma) May 23, 2024

ويطالب المحتجون، طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلّح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الخميس، 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و200 مصاب. وتواصل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.