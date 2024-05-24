شاهد: كلمات مؤثرة لفلسطيني أثناء انتشاله من تحت الأنقاض

رصدت كاميرا أحد المصورين في قطاع غزة، لحظات مؤثرة أثناء انتشال مواطن فلسطيني من تحت الأنقاض في جباليا شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد رجال الدفاع المدني يرفعون الأنقاض المتراكمة فوق جسد المواطن الذي لم يظهر منه سوى رأسه، وبالرغم من الوضع المأساوي واللحظات القاسية التي يمر بها الرجل، فإنه أكد صموده واحتسابه استشهاد أفراد من أسرته.

وقال المواطن “أنا راض بقضاء الله وقدره، الله يرحم اللي استشهد، أنا عارف ولادي البنات استشهدوا كانوا بجانبي والولد الكبير والصغير كانوا هناك -مشيرًا إلى مكان وجودهم- لكن لم يخرج سوى الكبير”.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة الحواجري في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما قصف طيران الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، شقتين سكنيتين لعائلتي “أبو اللبن” في شارع النفق شمال مدينة غزة، والأيوبي في حي الدرج، وهو ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الخميس، 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و200 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.