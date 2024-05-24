لابيد: فرص إعادة الأسرى تتضاءل.. وغانتس يتقدم على نتنياهو في استطلاعات الرأي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، إن فرص إعادة الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة تتضاءل كل يوم، وشدد على ضرورة “عمل كل شيء” لإعادتهم.

وأضاف في منشور على منصة “إكس” إن “الإعلان الصادم والمؤلم عن جلب جثث المختطفين الثلاثة إلى إسرائيل يفطر قلوبنا”.

وتابع “لا يزال هناك 125 مختطفا في غزة، ومع مرور كل يوم، تتضاءل فرص إعادتهم إلى منازلهم، ويجب عمل كل شيء لإعادتهم في أسرع وقت ممكن”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أن قواته انتشلت الليلة الماضية جثث 3 أسرى كانوا محتجزين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن الثلاثة أسروا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة غلاف غزة، وأن عملية تشريح للجثث أجريت في معهد الطب الشرعي وتم تبليغ عائلاتهم باستعادة الجثامين.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في السابق استعادة بعض جثث أسراها الذين قتلوا بسبب القصف على غزة أو لقوا حتفهم في بداية عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة في أكتوبر الماضي.

ההודעה המטלטלת והכואבת על הבאתם לישראל של שלוש גופות החטופים שוברת את ליבנו. אני שולח תנחומים למשפחותיהם של אוריון הרננדז, חנן יבלונקה ומישל ניסנבאום. יהי זכרם ברוך 125 חטופים עדיין בעזה. בכל יום שעובר הסיכויים להשיבם לביתם פוחתים, צריך לעשות הכול כדי להחזיר אותם כמה שיותר מהר. pic.twitter.com/CBOS5AobhE — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) May 24, 2024

غانتس متقدم على نتنياهو في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن حزب الوحدة الوطنية برئاسة الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس لا يزال يتقدم على حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال جرت انتخابات اليوم.

واستنادًا إلى الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة اليوم الجمعة،، فإنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 29 من مقاعد الكنيست الـ120.

وفي المقابل، فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 20 مقعدا، وسيحصل حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 14 مقعدا.

وقالت الصحيفة، إنه على خلفية الأحداث الدراماتيكية التي جرت هذا الأسبوع، بما في ذلك إنذار غانتس بالخروج من الحكومة وطلب إصدار أوامر اعتقال في الجنائية الدولية لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، يستمر الائتلاف (أحزاب الحكومة الحالية) في تراجع شعبيته ويقف عند 46 مقعدا فقط.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

ولا تلوح انتخابات مبكرة في الأفق مع إصرار نتنياهو على رفض إجرائها في ظل الحرب على غزة رغم مطالبات متصاعدة في إسرائيل بإجرائها.

وذكرت معاريف أن الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة شمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي وكان هامش الخطأ فيه 4.4%.